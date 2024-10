“Il Microfono d’Italia”, ecco i vincitori della finale regionale del Piemonte

Anche il Piemonte ha vissuto la sua finale regionale de “IL MICROFONO D’ITALIA” , concorso canoro ideato e organizzato da Samuel Accomo dell’agenzia SAAS. Domenica 29 settembre la sala della SOMS di Basaluzzo , in provincia di Alessandria, ha visto gareggiare i concorrenti che si sono contesi i premi e, soprattutto, il passaggio alla finale nazionale che è in programmata nel prossimo mese di novembre .

Andrea Costa con “Hola” di Marco Mengoni per la categoria Campioni, Giampiero Campese con “E m’innamorerai” di Gino Paoli per la categoria Esordienti e Rebecca Raviolo con “Sola” di Nina Zilli per la categoria Junior sono risultati i vincitori della finale regionale piemontese.

Insieme ai tre vincitori si aggiudicano il passaggio alla finale nazionale anche i secondi e i terzi classificati per ogni categoria.

Tra i campioni 2^ Antonietta Tartara (“Amor mio” di Mina) e 3° Fabio Testa (“Ovunque sarai” di Irama).

Per la categoria Esordienti la 2^ Loredana Gulli (“Se bruciasse la città” di Nina Zilli) e la 3^ Mariya Konoval (“Amore disperato” di Achille Lauro) passano il turno.

Tra gli Junior si è classificata 2^ Martina Cozzupoli (“L’anima vola” di Elisa) e 3^ Carola Gagliano (“Straordinario” di Chiara Galiazzo).

Il Premio della Critica per la categoria Campioni è stato assegnato a Maria Grazia Pierini – che

passa alla finale nazionale – con il suo brano “La vita che sogno”, uscito nei mesi scorsi, mentre per le categorie Esordienti e Junior è stato ad appannaggio dei vincitori Giampiero Campese e Rebecca Raviolo.

La serata è stata presentata dall’organizzatore Samuel Accomo: “Sono molto soddisfatto. Quando hai di fronte un pubblico attento e quando ti ritrovi un gruppo di concorrenti che interpretano la competizione come un momento di amicizia, è tutto più facile. Ora bisogna iniziare a pensare alla

finale nazionale, punto di partenza per la seconda edizione del concorso”.