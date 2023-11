Lo scorso lunedì 6 novembre, presso il circolo “ La Boccia”, si è tenuto il previsto incontro (circa 50 partecipanti) promosso dal Comitato Piscina Borgoglio sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento all’analisi dei problemi creati dalla circolazione veicolare, spesso caratterizzata da una diffusa intolleranza al rispetto delle regole e delle possibili soluzioni a tali fenomeni.

Per formulare proposte efficaci si è dato un taglio tecnico alla serata, sgomberando il campo dalle ipotesi fantasiose che giungono con frequenza. Focus dell’incontro: Spalto Borgoglio, Lungotanaro S. Martino e Viale Tiziano.

In veste di esperto ha risposto il dr. Franco Fabbri, responsabile nazionale delle politiche sulla normativa e sicurezza stradale dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, e attualmente dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Alessandria. Il dr. Fabbri ha evidenziato gli strumenti che la normativa in vigore consente di adottare per contrastare gli eccessi di velocità nelle aree urbane, soffermandosi sulla possibilità che, a certe condizioni, possano essere adottati anche in città i rilevatori di velocità automatici. Si è discusso inoltre di attraversamenti pedonali resi più sicuri attraverso l’illuminazione, l’efficienza della segnaletica orizzontale e soprattutto di semafori a chiamata dei pedoni o presidiati da attraversamenti rialzati, senza che questi costituiscano ostacolo ai mezzi di soccorso.

Il tema è stato arricchito dall’intervento del Comandante della Polizia Locale Alberto Bassani che ha sottolineato gli aspetti operativi delle ipotesi discusse. Erano presenti all’incontro gli assessori Mazzoni (sicurezza) e Serra (lavori pubblici). Il primo ha assicurato l’imminente avvio dei lavori di pulizia straordinaria nell’area della Piscina Comunale, richiesti con forza dai cittadini della zona, primo passo per l’auspicato recupero della zona.