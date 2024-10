Sala gremita, ieri mattina, nel Broletto di Palatium Vetus, salotto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’occasione era il decennale del Premio giornalistico Franco Marchiaro, nato dal lascito del giornalista alessandrino al dr. Antonio Maconi e organizzato dalla Fondazione Solidal. Alla cerimonia era presente Gianfranco Astori, consigliere per l’informazione del Presidente della Repubblica.

Per la prima volta il Premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’ ha istituito il riconoscimento di “Testimone dell’informazione”, assegnato a Ferruccio De Bortoli per il suo lungo impegno nel giornalismo italiano in qualità di direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore. Il premio, consistente in una clessidra in vetro di Murano della linea Venini, è stato realizzato e offerto dalla ditta Casa Damiani di Valenza.

L’azienda Borsalino invece, per il 2° anno consecutivo, ha donato un cappello al Testimone dell’informazione e ai 6 vincitori del premio:

Fabrizio Laddago (Radiogold), Massimo Brusasco (Il Piccolo), Simone Sacco (Panorama di Novi) per la sezione provinciale.

Silvia Pedemonte (Il Secolo XIX), Beppe Gandolfo (Mediaset) e Gianluca Sartori (Corriere della Sera Torino), per la sezione nord-ovest.

INTERVISTE VIDEO: Presidente Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano – https://we.tl/t-XfJisQOVKg

Ferruccio de Bortoli – “Testimone dell’Informazione” – https://we.tl/t-iIhXjvWZIr

Luca Ubaldeschi – Presidente Giuria – https://we.tl/t-LGhXZXDCjw

Il Premio ‘Franco Marchiaro’, inserito nella ‘Settimana della Cultura’ delle Fondazioni di origine bancaria, si avvale del contributo di Ordine nazionale Giornalisti, Ascom, ANCE Alessandria, Confindustria Alessandria, Unione Artigiani ed è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica.

La giuria del premio ‘Marchiaro’ è composta da Luca Ubaldeschi (presidente), Franco Annovazzi, Piero Bottino, Marco Caramagna, Nadia Minetti e Roberto Gilardengo.

​