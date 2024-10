Go-kart: per Sammartano un podio, qualche rimpianto e il 7° posto nella classifica finale

Un convincente 2° posto in gara 2 fa sorridere Lorenzo Sammartano nell’ultimo appuntamento del tricolore del Rotax Max Challenge categoria Junior che è andato in scena lo scorso weekend sul kartodromo di Franciacorta. Il giovane driver alessandrino, al volante del Tony Kart motorizzato Rotax del Mkc Motorsport, nell’arco delle 3 gare è sempre risultato tra i protagonisti, anche se in gara 1 e 3 è rimasto vittima incolpevole di contatti che gli hanno pregiudicato la possibilità di occupare stabilmente le prime posizioni.

La manche più entusiasmante è stata la seconda: Lorenzo, partito 11° dopo l’incidente di gara 1, grazie a una sequela di sorpassi che hanno entusiasmato anche lo speaker del circuito, ha raccolto un 2° posto da applausi.

Anche in gara 3 il passo era quello buono per andare a vincere, ma un altro contatto lo ha fatto retrocedere in fondo al gruppo: nonostante il telaio danneggiato, è riuscito a rimontare fino a metà classifica tagliando il traguardo 11°.

Terminato il campionato, il giovane pilota alessandrino ha chiuso nella “top ten” generale, 7° posto, pur avendo saltato l’appuntamento di Pomposa.

Così Lorenzo 226: “Sono contento per il podio di gara 2, ma rammaricato per come sono andate le altre due. Fin dalle qualifiche avevo capito di avere un ottimo passo, soprattutto in ottica gara, e i tempi sono lì a dimostrarlo. Peccato per quei contatti. Avessi compiuto io degli errori sarebbe stato diverso, ma non ho potuto fare nulla se non rimboccarmi le maniche e risalire la china”.