Il Cimitero Monumentale di Alessandria è stato inserito tra i luoghi dove si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) che in Italia, con il coordinamento del Ministero della Cultura, si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 settembre.

Il tema italiano delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 è “Patrimonio in cammino” ed è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale di ambito locale con i suoi manufatti e opere d’arte, come testimoni di scambi e circolazione di saperi in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che hanno contribuito alla formazione della nostra identità.

Ad Alessandria il Cimitero Monumentale viene proposto come diario della città e dei suoi rapporti con l’esterno, testimoniati dalle influenze artistiche di alcuni degli elementi architettonici al suo interno.