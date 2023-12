Il Comune di Alessandria, guidato dal sindaco Giorgio Abonante, ha lanciato per la serata del 31 dicembre il Capodanno all’aperto, ricco di eventi per promuovere l’immagine della Città e favorire l’aggregazione e la partecipazione sociale e culturale anche per le persone di altre Province e Regioni.

In piazza Marconi ci sarà una serie di eventi musicali che l’Amministrazione ha affidato alla società Hazard Snc di Acqui Terme.

Ore 21 – dj set dell’alessandrino Riccardo Zanatta,

Ore 22 – concerto live del gruppo Frijda, band catanese che da 20 anni propone musica rock di qualità.

Ore 23.50 – Conto alla rovescia con gli auguri che il sindaco formulerà, a nome dell’intera amministrazione, a tutti i presenti in piazza Marconi.

Dopo gli auguri – La festa prosegue, presentata dal vocalist Davide Visconti, con il concerto live dei Royal Party Band, gruppo torinese con repertorio anni ’90-2000.

Fino alle 2 – Musica protagonista indiscussa, col dj Francolino che chiuderà l’evento con uno strepitoso dj set.