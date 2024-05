All’ex Caserma Valfrè il Festival ‘Natura e Benessere’, da domani a domenica 2 giugno

La seconda tappa del Festival itinerante Natura e Benessere , dedicato all’Arte e al Benessere olistico, avrà luogo negli spazi dell’ ex Caserma Valfrè ad Alessandria nelle giornate di venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno . Offrirà esperienze indirizzate verso la sensibilizzazione della coscienza collettiva all’insegna del benessere. Ingresso gratuito.

L’evento, ideato e organizzato da Life Experience Event con la collaborazione di CNA Alessandria e il supporto del Movimento Libere Discipline Bio Naturali DBN ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria e si propone di dar vita ad un confronto aperto sull’arte, la condizione umana e il tema del benessere personale e collettivo, perciò vi saranno anche diverse conferenze a tema con interventi dei professionisti che condivideranno esperienze del mondo dell’arte e del benessere olistico.

All’interno della corte ogni operatore del benessere, scuola di formazione, associazione olistica, artigiano ed artista saranno presenti per contribuire al messaggio in compagnia dello Streetfood, all’insegna della vitalità in ogni sua manifestazione: fisica, mentale, emotiva, energetica e spirituale.