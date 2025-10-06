Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina: attacco russo nella regione di Kherson, 1 morto e 12 feriti

Ott 6, 2025


KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione Militare Regionale di Kherson, “l’esercito russo ha effettuato attacchi su Kherson, Stepanivka e Chornobaivka con cannoni d’artiglieria e MRLS. A seguito dei bombardamenti, gli edifici residenziali sono stati danneggiati, con gravi danni anche ad alcune abitazioni private”. Il bilancio è di un morto e 12 feriti: la vittima è un uomo di 69 anni residente a Stepanivka, tra i feriti anche due ragazze di 12 e 16 anni.

mca1/gsl (Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Kherson)

