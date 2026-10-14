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Siracusa: appalti e corruzione al Comune, 7 misure cautelari

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Ott 14, 2026
SIRACUSA (ITALPRESS) – Appalti e corruzione al Comune di Siracusa. È in corso un’operazione anticorruzione denominata “Nexus”, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Stato di Siracusa e coordinata dalla Procura Europea Eppo – Ufficio di Palermo che si concluderà con l’esecuzione di 7 misure cautelari personali. L’operazione di polizia mira a disarticolare un’associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici.mgg/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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