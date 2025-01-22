Catanzaro: confisca di beni ad un soggetto contiguo alla ‘Ndrangheta

CATANZARO (ITALPRESS) – – I militari del Comando Provinciale Catanzaro della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al Decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la confisca di 3 società e relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi autoveicoli, 3 unità immobiliari e conti correnti, riconducibili ad un soggetto contiguo alla cosca “Forastefano-Abbruzzese”, e che rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”.

