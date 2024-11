“A casa dopo l’uragano” ad Alessandria dal 7 al 10 novembre: cinefestival immersi nelle storie

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna – con il patrocinio (come per le cinque edizioni precedenti) del Comune di Alessandria, dell’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e altre realtà culturali e formative del territorio – propone ad Alessandria dal 7 al 10 novembre 2024 il CineFestival Immersi nelle storie, nella promossa sinergia tra la manifestazione nelle sue diverse espressioni e la Città.

Le precedenti edizioni della manifestazione hanno salutato la presenza di artisti ed esponenti del mondo del cinema, dello spettacolo e della comunicazione come Lamberto Bava, Manlio Castagna, Liliana Cavani, Stefano Cipani, Alessio Cremonini, Pete Maggi, Maurizio Nichetti, e molti altri. Anche in questa nuova edizione ci si propone di favorire l’incontro e lo scambio reciproco tra mondi ed espressioni diverse del pensiero, della critica letteraria e artistica, del cinema, della musica e del teatro.

Le quattro giornate di Festival verranno animate da cineforum, laboratori, presentazioni, incontri con prestigiosi protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo, della comunicazione, del giornalismo, della letteratura, aperti alla partecipazione dell’intero territorio (e una apposita sezione riservata alle scuole) con l’obiettivo di approfondire i molteplici intrecci tra la critica cinematografica, gli studi sulla settima arte, i mestieri dello spettacolo e della comunicazione, la Media Education e Media Literacy, sempre nella costruzione di una narrazione territoriale comune..

Ad ispirare questo cammino sono le parole di Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival: “Ho sempre voluto sapere cosa ci fosse oltre le montagne della mia valle. E comunicare agli altri, oltre che a me stesso, quel che vivevo come pura bellezza: il cinema”.