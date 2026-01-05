Salute & Scienza Video

Tumori esofago e stomaco, i principali fattori di rischio

Di

Gen 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – I tumori dell’esofago e dello stomaco sono caratterizzati da sintomi che spesso si manifestano tardi: l’evoluzione della malattia e le possibilità di cura dipendono molto dallo stadio alla diagnosi. Si calcola che in Italia ogni anno ci siano 12mila nuovi casi di tumore dello stomaco e circa 3mila casi di tumori dell’esofago: negli ultimi decenni le tecniche chirurgiche si sono molto evolute ma l’approccio migliore rimane quello multidisciplinare, che combina secondo le diverse necessità chirurgia, oncologia e radioterapia. Fondamentale è la diagnosi precoce, che rappresenta il fattore più determinante per migliorare la prognosi e offrire reali possibilità di guarigione. “Negli ultimi trent’anni in Italia c’è stata una grande evoluzione nel modo e nella quantità in cui si manifestano i tumori dello stomaco e dell’esofago: come numero sono abbastanza stabili o comunque in leggero aumento, dopo un periodo in cui i tumori dello stomaco erano apparsi in calo”, ha dichiarato Carlo Castoro, responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia generale esofago gastrica presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

