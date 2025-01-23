IN EVIDENZA Politica Video

Trasporto aereo, il ministro Salvini: “Volare con i cani in cabina un segno di civiltà”

Di

Set 23, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “È una bellissima giornata. Un segno di civiltà, un esempio a livello internazionale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo al volo di prova di Ita Airways con a bordo due cani senza trasportino, atterrato a Roma Fiumicino e proveniente da Milano Linate. “È un punto di partenza perché sono milioni gli italiani che hanno un amico in casa e che potranno viaggiare. Abbiamo lavorato tanto e sono contento. È un piccolo segnale che, però, entra nelle case di milioni di italiani”. Sui 2 cani saliti a bordo ha detto: “Sono stati più tranquilli, più silenziosi e più di compagnia di qualche passeggero a volte un po’ turbolento. Il prossimo obiettivo è anche il turismo: spiagge, ristoranti e alberghi perché è giusto, civile, bello ed educativo”.
f04/col3/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

Bonus mamme anche nel 2025, ecco a chi spetta

Set 23, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pubblica Amministrazione, il ministro Zangrillo: “150.000 assunzioni nel 2025”

Set 23, 2025
Attualità Viaggiando Video

Trasporto aereo, Pappalardo (Ita): “Animali in cabina esigenza reale”

Set 23, 2025

Ti sei perso...

Economia Video

Bonus mamme anche nel 2025, ecco a chi spetta

Set 23, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pubblica Amministrazione, il ministro Zangrillo: “150.000 assunzioni nel 2025”

Set 23, 2025
Attualità Viaggiando Video

Trasporto aereo, Pappalardo (Ita): “Animali in cabina esigenza reale”

Set 23, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Trasporto aereo, il ministro Salvini: “Volare con i cani in cabina un segno di civiltà”

Set 23, 2025