Il ministro Nordio: “Discutibili proteste contro la riforma nei palazzi di giustizia”

Ott 16, 2025
NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono un po’ perplesso sul fatto che si possa, all’interno di un palazzo di Giustizia, tenere delle conferenze che potrebbero essere interpretate come messaggi politici”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine della serata dedicata alla raccolta fondi per il recupero e la riapertura del teatro Eduardo De Filippo dell’Ipm di Nisida, a Napoli, rispondendo a chi gli ha chiesto di mandare un messaggio ai magistrati che protestano per la riforma della giustizia. “Poi i magistrati, in quanto tali, ovviamente hanno tutto il diritto di dire quello che pensano. Farlo in un certo modo, all’interno di un palazzo di giustizia, mi sembra discutibile”.
