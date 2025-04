Meloni a Trump: “Possiamo rendere di nuovo grande l’Occidente”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Qualcuno mi ha definito una sorta di nazionalista occidentale. Non so se sia il termine giusto. So che quando parlo dell’Occidente, in realtà non parlo principalmente di uno spazio geografico. Parlo di una civiltà. E voglio rafforzare quella civiltà. Quindi penso che, anche se esistono dei problemi tra le due sponde dell’Atlantico, sia arrivato il momento di sedersi e cercare soluzioni. Voglio ringraziare il Presidente Trump per aver accettato l’invito a compiere una visita ufficiale a Roma nel prossimo futuro, e per aver considerato la possibilità, in quell’occasione, di incontrare anche l’Europa. Il mio obiettivo è rendere di nuovo grande l’Occidente. E penso che possiamo farlo. Insieme”. Così il premier Giorgia Meloni nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti. “Possiamo”, è la risposta di Donald Trump. sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)

