Mattarella in visita ufficiale in Giappone, l’atterraggio a Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica è in visita ufficiale in Giappone fino al 9 marzo. Oggi il Capo dello Stato incontrerà a Tokyo il personale dell’Ambasciata e la comunità italiana. Martedì 4 marzo sarà ricevuto al Palazzo Imperiale dall’Imperatore Naruhito e dall’Imperatrice Masako. Al termine, si trasferirà al palazzo della Dieta per i colloqui con i Presidenti, rispettivamente, della Camera dei Rappresentanti e della Camera dei Consiglieri. Quindi si recherà al Meiji Kinenkan, dove assisterà – insieme al Principe ereditario Fumihito Akishino e alla consorte, Principessa Kiko – al concerto del tenore Vittorio Grigolo.

mca3/mgg/com