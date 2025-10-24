IN EVIDENZA Politica Video

Manovra, il ministro Pichetto: “Trattativa aperta col Mef, andremo a rimodulare”

Ott 24, 2025
NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho un ministero un po’ particolare perché ho tanti investimenti di lungo periodo legati alle regioni, quindi un meccanismo che è possibile anche modellare: certamente ho subìto un taglio rispetto al sistema d’investimenti notevole, di mezzo miliardo quasi, che naturalmente va rimodulato ma sono cose da fare, perché il cerchio va chiuso in qualche modo. Sul fronte energetico non ho grandi interventi diretti, quindi in conseguenza si soffre, ma si soffre di meno”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto-Fratin, a margine di “Cambio di paradigma”, forum dell’economia del nuovo mondo organizzato a Napoli dal quotidiano Il Mattino, commentando la manovra di bilancio che porterà una sforbiciata delle risorse destinate all’ambiente. Il ministro però non si dice preoccupato: “È chiaro che ogni taglio genera qualche sofferenza, quindi c’è una trattativa aperta”.xm9/pc/mca1

