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La Russa: “La diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile”

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Mag 6, 2026
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono stato ricevuto qui al Senato della Repubblica Francese dal mio omologo, in occasione della firma del Protocollo di cooperazione tra il Senato italiano e quello francese. Riteniamo, sia noi che gli amici francesi, che la diplomazia parlamentare possa, in questo momento difficile per i rapporti internazionali, essere di grande aiuto nel solco di una cooperazione che dia sempre maggiore peso all’Europa e dia sempre maggiori risultati ai nostri popoli”. Così a Parigi il presidente del Senato Ignazio La Russa.sat/gtr
(Fonte video: Senato)

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