L’ambasciatrice Frazier: “Con l’arrivo di Trump possibile il negoziato con l’Iran sul nucleare”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo l’ambasciatrice di Malta, Vanessa Frazier, con l’arrivo dell’amministrazione Trump l’Iran potrebbe essere più pronto a negoziare per il rinnovo dell’accordo nucleare rispetto a quello che ha fatto finora. La diplomatica, che per il suo Paese ha avuto un ruolo importante nella commissione Onu incaricata del negoziato con l’Iran, in un’intervista alla Italpress ha spiegato l’importanza della riunione del Consiglio di Sicurezza.

