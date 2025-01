AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Sarà un anno meraviglioso per Agrigento, per tutta l’Italia e per tutti noi che concorreremo a questo successo”. Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della cerimonia di apertura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, che si è tenuta al teatro Pirandello alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. vbo

(video di Calogero Giuffrida)

