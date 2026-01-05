Salute & Scienza Video

Lezioni di piano per attivare il cervello e la vita

Gen 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché imparare a suonare il piano, o un altro strumento, è un allenamento strategico per tutto il cervello? In che modo può farlo sviluppare al meglio in infanzia e adolescenza, e può tenerlo in forma fino a tarda età? Nel centodiciassettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo dell’apprendere a suonare una strumento come regista funzionale e anatomico del cervello, per tenerlo in forma. Con attenzione ai danni che la musica ad alti volumi persistenti può causare all’udito e all’intero cervello.

