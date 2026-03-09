Costume & Società Salute & Scienza Video

MILANO (ITALPRESS) – Tumore al seno: quanto, come e perché può colpire a fondo il rapporto di coppia? Perché il 25% delle coppie italiane si separa quando lei ha un tumore, contro il 3-7% quando il tumore colpisce lui? Nel centoventiseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori correlati al tumore al seno, e alle cure necessarie per curarlo, che colpiscono la qualità della relazione di coppia. Le domande più frequenti che le donne pongono sulla sessualità dopo tumore al seno sono la prospettiva più efficace per dar voce ai bisogni delle donne con risposte pragmatiche che integrino evidenze scientifiche e saggezza clinica.

Crisi di coppia dopo il tumore al seno: come prevenirla

