Costume & Società Video

Baudo, Giorgia: “Porterò sempre con me la sua dolcezza”

Di

Ago 18, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Di ricordi ne ho tanti, nelle conversazioni con Pippo c’era sempre da imparare qualcosa. Negli ultimi anni è uscita fuori la sua dolcezza che porterò con me per sempre. Lui credeva tanto in me, è stato importante anche in questo senso. Stiamo salutando una parte della nostra storia e della nostra cultura, è una perdita collettiva che in qualche modo ci unisce ed è una cosa che poche persone riescono a lasciare come eredità”. Questo il ricordo di Giorgia alla camera ardente di Pippo Baudo.col4/sat/mca2

Di

Articoli correlati

Costume & Società Video

Baudo, Morandi: “Perdo un amico, ho solo parole d’affetto per lui”

Ago 18, 2025
Costume & Società Video

Baudo, Fiorello: “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po’ di più”

Ago 18, 2025
Costume & Società Video

Baudo, Carlo Conti: “Si è spenta la tv”

Ago 18, 2025

Ti sei perso...

Costume & Società Video

Baudo, Giorgia: “Porterò sempre con me la sua dolcezza”

Ago 18, 2025
Costume & Società Video

Baudo, Morandi: “Perdo un amico, ho solo parole d’affetto per lui”

Ago 18, 2025
Costume & Società Video

Baudo, Fiorello: “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po’ di più”

Ago 18, 2025
Costume & Società Video

Baudo, Carlo Conti: “Si è spenta la tv”

Ago 18, 2025