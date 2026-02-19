TOP NEWS

Zelensky “Voglio porre fine a questa guerra al più presto”

Di

Feb 19, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Penso che sia positivo che abbiamo tenuto un incontro trilaterale in Svizzera. Rispettiamo e apprezziamo i partner del Medio Oriente e di altri Paesi. Ma, a mio parere, se la guerra è in corso in Europa, allora dobbiamo trovare un posto in Europa”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ in corso una discussione complessa sul ruolo degli europei. Per noi, il loro ruolo è di grande importanza. E’ importante avere partner americani. Ma sottolineo ripetutamente che, a mio parere, abbiamo bisogno anche di rappresentanti europei. So che gli americani, e forse anche alcuni europei, stanno discutendo un nuovo documento con la Russia, tra la Nato e la Russia. Quando avranno un documento del genere, potranno discutere di tutto. Ma per me è importante che discutano con noi del nostro potenziale ruolo nella Nato. Non solo con i russi, con noi. Perchè ci riguarda”, ha aggiunto.
“Non ho bisogno di tutte queste chiacchiere storiche per porre fine a questa guerra e passare alla diplomazia. Perchè è solo una tattica dilatoria. Conosco la loro mentalità. Ecco perchè non voglio perdere tempo con tutte queste cose. Sono affari loro. I russi hanno deciso che avevano bisogno di un nuovo zar. E’ una loro scelta. Ma ci sono problemi di sicurezza. C’è una grande guerra contro di noi. Queste sono le nostre vite. L’unica cosa di cui voglio parlargli è che penso che dobbiamo risolvere la questione con successo. Voglio dire, porre fine a questa guerra al più presto. Ecco perchè voglio parlare solo di queste cose”, ha concluso Zelensky.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026
Economia TOP NEWS Viaggiando

Cina: produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Gen 14, 2026
Attualità Politica Salute & Scienza TOP NEWS

Il CDM ha approvato legge-delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Voglio porre fine a questa guerra al più presto”

Feb 19, 2026
Attualità Cultura Giovani IN EVIDENZA

La Regione Piemonte stanzia 11.6 milioni di euro per EDISU e copre tutte le borse di studio

Feb 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: l’Inter crolla nel gelo di Bodo, nerazzurri ko 3-1 nell’andata playoff

Feb 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1

Feb 18, 2026