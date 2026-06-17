TOP NEWS

Via libera dal Parlamento Ue al Regolamento Rimpatri, Meloni “Vittoria italiana”

Di

Giu 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, in seduta plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera al nuovo Regolamento Rimpatri. I voti favorevoli sono stati 418, quelli contrari 218 e gli astenuti 30.
Si tratta della riforma sulla quale c’era già un accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio Ue, e che prevede tra l’altro il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra i paesi Ue e la possibilità di utilizzare hub “di rimpatrio” in Paesi al di fuori dell’Unione.
“Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo in Europa: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare in Unione europea – commenta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social -. Il regolamento prevede, tra l’altro, anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi; quindi, di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l’Albania – aggiunge -. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato uno strumento a disposizione dell’Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo di stare da noi”.
“Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo di stare da noi – prosegue Meloni -. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l’Europa e lo abbiamo fatto con coraggio, con pazienza, con determinazione perchè la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini punto per punto. Non ci fermeremo, andremo avanti così”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

“Salute, Pinocchio!”, un fumetto per prevenire l’obesità negli adolescenti

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei: “Si apre una nuova fase nel Golfo”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Via libera dal Parlamento Ue al Regolamento Rimpatri, Meloni “Vittoria italiana”

Giu 17, 2026
TOP NEWS

“Salute, Pinocchio!”, un fumetto per prevenire l’obesità negli adolescenti

Giu 17, 2026
IN EVIDENZA

“Resto in Sicilia”, Tranchina “E’ un importante manifesto alla restanza”

Giu 17, 2026
IN EVIDENZA

“Resto in Sicilia”, Re “Il consiglio ai giovani è quello di resistere”

Giu 17, 2026