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Russia: Tajani “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

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Lug 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono provocazioni per cercare di intimorire
qualcuno, ma nessuno si fa intimorire dalle dichiarazioni di
qualche dirigente del Cremlino. Bisogna lavorare per la pace.
Naturalmente la Polonia ha la solidarietà di tutti noi e la
ribadirò domani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, a Sky Tg24 Live In. Sulle parole di Donald Trump a Giorgia Meloni, ribadisce: “Sono dichiarazioni che si commentano da sole, avevamo detto che non avremmo più risposto e continuiamo così. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole dichiarazioni. Il problema per noi non esiste, andiamo avanti e procediamo su relazioni politiche molto importanti”. E rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo Renzi: è “in cerca di consensi dopo il disastro alle europee. Nessuno è andato mai con il cappellino Maga in mano, non sono mai andato in ginocchio da nessuno”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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