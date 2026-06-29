TOP NEWS

Meloni “Occidente civiltà costruita attorno alla democrazia e al diritto”

Di

Giu 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci viene naturale tornare a uno dei temi che ha attraversato gran parte della sua attività, come scrittrice e giornalista, e che oggi appare più attuale che mai: il destino dell’Occidente e della sua identità. L’Occidente non è soltanto uno spazio geografico o un sistema di alleanze. E’ una civiltà costruita nei secoli attorno alla libertà, alla dignità della persona, alla democrazia e al diritto. Un’eredità che appartiene a popoli diversi, ma legati da valori comuni”. Così su X la premier Giorgia Meloni. “Possiamo avere idee e interessi differenti, possiamo discutere e confrontarci, è la forza delle democrazie. Ma c’è qualcosa che viene prima di ogni distinguo: la consapevolezza di appartenere ad una stessa civiltà e la responsabilità di custodirla”, aggiunge. “Viviamo un tempo segnato da guerre, instabilità e profondi cambiamenti. Le grandi sfide del nostro tempo non ci chiedono di essere tutti uguali. Ci chiedono di restare uniti e fedeli a ciò che siamo. Perchè gli scenari mutano, i governi si alternano, il mondo evolve, ma ciò che non può cambiare è la fedeltà ai principi che hanno fatto dell’Occidente la più grande esperienza di libertà della storia”, conclude Meloni.
(ITALPRESS).
-Foto: Palazzo Chigi-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Fancy Food, l’eccellenza pugliese a New York con la Nuova Fiera del Levante

Giu 29, 2026
TOP NEWS

Calderone “Tutela dei lavoratori è pilastro fondamentale dell’Europa”

Giu 29, 2026
TOP NEWS

Il Made in Italy protagonista al Summer Fancy Food Show di New York

Giu 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fancy Food, l’eccellenza pugliese a New York con la Nuova Fiera del Levante

Giu 29, 2026
TOP NEWS

Meloni “Occidente civiltà costruita attorno alla democrazia e al diritto”

Giu 29, 2026
TOP NEWS

Calderone “Tutela dei lavoratori è pilastro fondamentale dell’Europa”

Giu 29, 2026
TOP NEWS

Il Made in Italy protagonista al Summer Fancy Food Show di New York

Giu 29, 2026