TOP NEWS

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

Di

Dic 23, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2
astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sul
maxiemendamento alla legge di bilancio. La seduta è stata sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla Nota di variazione al bilancio che sarà deferita alla commissione Bilancio per poi essere votata dall’Assemblea. Si procederà quindi al voto finale del ddl di Bilancio 2026.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il 2025 un anno chiave per le stablecoin, da Banca del Fucino un nuovo studio

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Maria Modaffari nominata membro del CESE, Giuseppe Virgili delegato

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Ferrero Commerciale Italia, fatturato in crescita a 1,8 miliardi di euro

Dic 23, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il 2025 un anno chiave per le stablecoin, da Banca del Fucino un nuovo studio

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Maria Modaffari nominata membro del CESE, Giuseppe Virgili delegato

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Ferrero Commerciale Italia, fatturato in crescita a 1,8 miliardi di euro

Dic 23, 2025