Gattuso dribbla la classifica “Siamo solo all’inizio, basta black out”

ROMA (ITALPRESS) – “Domani è la settima giornata, poi ne mancheranno 31. Dobbiamo andare a Torino consapevoli che giochiamo contro una grandissima squadra, che fin qui ha raccolto poco di quello che ha seminato. Mi interessa andare a fare una partita di coraggio e mentalità. Sulla carta sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca”. Gennaro Gattuso è concentrato solo sulla Juventus, rivale domani allo Stadium di una Lazio che si ritrova in testa alla classifica in compagnia dell’Inter.

Il tecnico biancoceleste preferisce guardare semmai gli aspetti da migliorare perchè “a volte ci addormentiamo e non andiamo sulle preventive. Contro il Monza eravamo in 4-5 contro due e spesso loro prendevano palla dando la possibilità di far salire la squadra. Dobbiamo migliorare su questo aspetto”.

Per migliorare, quindi è necessario evitare “quei black out che abbiamo avuto ultimamente”. Bocca cucita sulla formazione (“Non rispondo, darei dei vantaggi agli altri”) anche se conferma il reintegro di Luca Pellegrini: “Oggi partirà con noi. La società ha deciso così, quindi è a disposizione”.

Tanti elogi per diversi giocatori, a cominciare da Taylor: “Fa funzionare la catena. Si abbassa facendo uscire la palla. All’inizio non pressava come ora, mentre adesso sa farlo. Per noi è un giocatore importantissimo”.

Gattuso sottolinea poi il miglioramento di diversi elementi, passati da riserve a pedine importanti nel suo scacchiere: “Se un giocatore l’anno scorso non trovava spazio e ora gioca bene, è merito suo. Belahyane? E’ stato bravo e ora gioca da protagonista, come molti altri”, conclude Gattuso.

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