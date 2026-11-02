Gasperini avverte “Ci prepariamo ad affrontare il miglior Manchester United”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Manchester United in campionato attraversa un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Affrontiamo una squadra forte, con giocatori di assoluto valore, in un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior United”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United ad Old Trafford, parlando della crisi dei Red Devils. L’allenatore giallorosso si è poi soffermato sulle ambizioni della squadra: “Cosa ci manca per la perfezione? La perfezione non esiste per le grandissime squadre e non esiste per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio”.

Spazio anche alla situazione degli infortunati: “Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Konè, devi cercare di adattarti. Spero sia solo un momento di passaggio. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti”. Sulle alternative a disposizione sulle fasce, Gasperini ha aggiunto: “In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley oltre a Lulli. Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”.

In conferenza stampa è intervenuto anche Marten De Roon, che ha espresso tutta la sua stima nei confronti del tecnico: “Gasperini è unico, il suo modo di allenarci tatticamente è sopra a tutti. Lo stimo tantissimo, il suo è un calcio veloce, con l’obiettivo di fare tanti gol e giocare con grandissima intensità e questo ha sempre reso molto forti le sue squadre”. Il centrocampista ha infine parlato delle proprie condizioni: “Io sto bene. Da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica, l’abbiamo ritrovata durante la sosta. Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo di poter ancora contribuire e sono contento di come sta andando”.

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