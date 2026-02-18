TOP NEWS

Federica Brignone vince anche sui media, biathlon batte curling

Di

Feb 18, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con le due medaglie d’oro conquistate nello slalom gigante e nel SuperG, Federica Brignone si conferma non solo regina delle Olimpiadi di Milano – Cortina, ma anche delle radio e tv italiane: la portabandiera azzurra nella cerimonia di apertura dei Giochi ha infatti ottenuto 1.869 citazioni; il picco di menzioni (280) si è registrato domenica 15 febbraio, in occasione del trionfo in gigante. E’ quanto emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato quale è stata, da venerdì 6 febbraio (giorno della cerimonia inaugurale) alle 11 di martedì 17 febbraio, la visibilità su radio e tv degli atleti italiani che hanno ottenuto una medaglia a queste Olimpiadi.
Brignone si lascia alle spalle la rivale Sofia Goggia (1.260 citazioni), vincitrice di un bronzo nella discesa libera funestata dalla terribile caduta di Lindsey Vonn, e Giovanni Franzoni (1.090), medaglia d’argento nella libera maschile vinta dallo svizzero von Allmen.
Ai piedi del podio, le autrici di due magnifiche imprese nel pattinaggio di velocità: Arianna Fontana (1.055), che con l’argento conquistato nei 500 metri short track ha eguagliato il record di medaglie olimpiche di Edoardo Mangiarotti, e Francesca Lollobrigida (1.015), vincitrice sia nei 3.000 metri (nel giorno del suo 35mo compleanno) che nei 5.000.
Mediamonitor.it ha analizzato anche quali sono le discipline olimpiche più citate: trionfa il biathlon, con 1.553 menzioni, seguito dallo speed skating (1.428) e da quello che più sta facendo breccia fra i tifosi dei Giochi invernali: il curling (1.395). Quarto posto per lo snowboard (1.211), che precede lo slittino (1.102) e la discesa libera (1.038), mentre la parola “olimpiadi” è stata pronunciata 5.690 volte.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Ucraina, Witkoff “Progressi significativi nei colloqui di Ginevra”

Feb 18, 2026
TOP NEWS

Atalanta cede 2-0 a Dortmund nell’andata del play-off di Champions

Feb 18, 2026
Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Federica Brignone vince anche sui media, biathlon batte curling

Feb 18, 2026
TOP NEWS

Ucraina, Witkoff “Progressi significativi nei colloqui di Ginevra”

Feb 18, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Coldiretti Alessandria: mercato del riso in sofferenza, prezzi in calo e aumento delle importazioni

Feb 18, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Atalanta cede 2-0 a Dortmund nell’andata del play-off di Champions

Feb 18, 2026