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Cina, stanziati 99,9 mld di yuan per sussidi all’infanzia per il 2026

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Giu 4, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese delle Finanze ha stanziato per quest’anno 99,9 miliardi di yuan (circa 14,65 miliardi di dollari) di fondi del governo centrale per i sussidi all’infanzia, in aumento del 10,6% rispetto al 2025, come parte degli sforzi volti a sostenere il sistema nazionale di tali sussidi.
Sommati ai fondi dei governi locali, i sussidi complessivi per il 2026 dovrebbero raggiungere circa 110 miliardi di yuan, secondo il ministero.
L’erogazione sta procedendo a ritmo costante, con le autorità sanitarie ai vari livelli che sono incaricate di gestire le procedure di verifica ed esborso.
Il ministero ha dichiarato che continuerà a collaborare con la Commissione sanitaria nazionale per gestire rigorosamente questi fondi, intensificando la supervisione e contribuendo a creare una società che favorisca la natalità.
-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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