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Cina, cambiano la domanda e l’offerta nel mercato immobiliare

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Set 18, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato immobiliare cinese ha registrato importanti cambiamenti sul fronte della domanda e dell’offerta ed è entrato in una nuova fase, sempre più incentrata sul patrimonio abitativo già esistente. Lo ha dichiarato oggi Zhang Xuetao, funzionario del ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale, nel corso di una conferenza stampa.

La quota delle compravendite di abitazioni di seconda mano sul totale delle transazioni immobiliari è salita dal 27% del 2020 al 46% del 2025, raggiungendo il 52% nei primi otto mesi di quest’anno, ha dichiarato il funzionario.

Secondo Zhang, una quota superiore al 50% segna il passaggio del mercato immobiliare a questa nuova fase.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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