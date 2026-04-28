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Cina, buyer stranieri in aumento per la Fiera di Canton

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Apr 28, 2026

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino a ieri pomeriggio, le prime due fasi della 139ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, avevano attirato 245.000 acquirenti stranieri provenienti da 219 Paesi e regioni, con un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente, secondo il China Foreign Trade Center.

Alla fiera hanno partecipato in totale 140 organizzazioni industriali e commerciali estere. Hanno preso parte anche altre 344 aziende leader provenienti da Stati Uniti, Messico, Regno Unito, Germania, Giappone e altri Paesi, segnando un aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente.

La fiera di quest’anno si tiene in tre fasi in presenza a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, e proseguirà fino al 5 maggio.

La seconda fase, che si è tenuta dal 23 al 27 aprile, era incentrata sulla “vita domestica di qualità”, compresi materiali da costruzione, mobili, prodotti per la casa, articoli da regalo e decorazioni. La terza fase, in programma dal primo al 5 maggio, si concentrerà su giocattoli, prodotti per maternità e infanzia, tessili per la casa, articoli di cancelleria, oltre a prodotti per salute e tempo libero.

Fondata nel 1957, la Fiera di Canton si svolge due volte l’anno a Guangzhou. E’ l’evento più longevo tra le fiere commerciali internazionali di carattere generale in Cina, ed è considerata il barometro del commercio estero cinese.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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