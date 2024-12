Zappi nuovo presidente degli Arbitri di calcio

ROMA (ITALPRESS) – Antonio Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua proclamazione è avvenuta al termine dell’assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. In apertura di assemblea, poco prima di un saluto da parte del numero 1 della Figc, Gabriele Gravina, è stato proiettato un video che ha ripercorso i momenti salienti della presidenza guidata da Carlo Pacifici che, di fatto, si è conclusa oggi con l’investitura del suo successore. Ex fischietto e poi professionista nel settore della formazione fiscale e consulenza tributaria, Zappi è stato eletto con il 72,3% dei voti dall’assemblea riunita al Radisson Blu GHR Hotel di Roma battendo Alfredo Trentalange, già presidente Aia nel biennio 2021-2022. Così il nuovo presidente AIA: “La violenza contro gli arbitri deve avere una risposta dura e repressiva. Il ministro Abodi ha assicurato il suo impegno e sarà una delle mie prime interlocuzioni. Sono particolarmente favorevole al VAR A CHIAMATA, credo che una giustizia sostanziale debba prevalere. Mi piacerebbe che un capitano o un allenatore potessero alzare il braccio per chiedere una ‘on field review’, vorrei che il rugby insegnasse al calcio questa capacità di aprirsi alla trasparenza totale”.

– Foto Ufficio stampa Zappi –

(ITALPRESS).