IN EVIDENZA Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 7 febbraio

Di

Feb 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris
– La fiamma dell’armonia illumina Milano-Cortina
– Mattarella inaugura Casa Italia a Milano “È una porta d’ingresso per il Paese”
– Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”
glb/gm/gsl

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 8 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 7, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Corteo a Milano, petardi e fumogeni contro la polizia: le immagini

Feb 7, 2026
Sport

Olimpiadi: argento Franzoni e bronzo Paris nella discesa libera maschile

Feb 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Maripan gela la Fiorentina, il Toro pareggia 2-2 in extremis

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 8 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 7, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Genoa-Napoli 2-3, al 95° decide il rigore di Hojlund

Feb 7, 2026
TOP NEWS

Italrugby subito ok nel Sei Nazioni, Scozia battuta per 18-15

Feb 7, 2026