Speciale Milano Cortina 2026 – 6 febbraio

Di

Feb 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Città e sedi di gara: dal cuore di Milano alle vette delle Dolomiti
– ⁠⁠I giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese
– Mattarella visita il villaggio olimpico a Milano
– ⁠Milano-Cortina, Santandrea “Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione”
– Milano-Cortina, Cucci “L’Olimpiade in Italia diventi un’occasione di pace”
gm/mrv

Di

Un piatto semplice e gustoso: uova e patate

Feb 6, 2026

Meloni “Rafforziamo Strade Sicure e velocizziamo assunzione agenti”

Feb 6, 2026
Gruppo Ferrero, approvato il bilancio consolidato. Fatturato in crescita del 4,6%

Feb 6, 2026
Mattarella inaugura Casa Italia a Milano: “E’ una porta d’ingresso per il Paese”

Feb 6, 2026
Olimpiadi, i giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese

Feb 6, 2026