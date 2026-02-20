Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 20 febbraio

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Per l’Italia Team ultime gare per incrementare il record di medaglie
– Short track, Gios “Serve un’analisi seria sugli errori arbitrali”
– Mazzone “Milano-Cortina Olimpiade da record, Roma può sognare per il futuro”
– Nordio in visita a Casa Italia a Cortina “Incredibile tutte queste medaglie”

