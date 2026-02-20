Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 20 febbraio

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Per l’Italia Team ultime gare per incrementare il record di medaglie
– Short track, Gios “Serve un’analisi seria sugli errori arbitrali”
– Mazzone “Milano-Cortina Olimpiade da record, Roma può sognare per il futuro”
– Nordio in visita a Casa Italia a Cortina “Incredibile tutte queste medaglie”
gm/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Roma, il ministro Piantedosi: “Più sicurezza alla stazione Termini con la nuova sede PolMetro”

Feb 20, 2026
Economia Video

Assegno unico, occhio ai tempi per la presentazione dell’Isee

Feb 20, 2026
Attualità Curiosità Video

In Cina auto della polizia senza conducente pattugliano le strade

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Roma: inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro alla stazione Termini

Feb 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Roma, il ministro Piantedosi: “Più sicurezza alla stazione Termini con la nuova sede PolMetro”

Feb 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Referendum, Palamara: “Serve la riforma per spezzare il potere delle correnti”

Feb 20, 2026
Economia Video

Assegno unico, occhio ai tempi per la presentazione dell’Isee

Feb 20, 2026