Tennis, Sinner non si ferma: è in semifinale al torneo di Pechino

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner riesce ancora una volta ad andare oltre i problemi extra campo (il caso Clostebol è riesploso sabato dopo il ricorso presentato dalla Wada) e approda alle semifinali del “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.720.165 dollari in scena sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino (combined con un Wta 1000). Il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del ranking mondiale e del tabellone, si è imposto nei quarti di finale sul ceco Jiri Lehecka, 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 7-6(6). Nel tie-break Sinner era sotto per 6-4 ed ha quindi annullato due set-ball al ceco, prima di imporsi 8-6 e di ottenere così il pass per le semifinali. L’azzurro, campione uscente, affronterà per un posto in finale Yunchaokete Bu: il cinese, 96 Atp e in tabellone grazie ad una wild card, dopo aver lasciato negli ottavi appena sei giochi a Lorenzo Musetti si è sbarazzato anche del russo Andrey Rublev, testa di serie numero 4, sconfitto con il punteggio di 7-5 6-4. Nella semifinale della parte bassa del seeding se la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz (2), che si è imposto per 7-5 6-2 nei quarti sul russo Karen Khachanov (7), e l’altro russo Daniil Medvedev (3), vincitore per 6-2 6-4 sul romano Flavio Cobolli.

