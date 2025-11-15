Motori Sport

MotoGP: pole position di Bezzecchi su Alex Marquez a Valencia, Bagnaia 16°

Nov 15, 2025

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia, 22° e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese ha firmato il miglior tempo in 1’28″809, precedendo di appena 26 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 44 un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Partirà solo dalla 16^ casella Pecco Bagnaia (Ducati), fermato da un problema tecnico in Q1.
