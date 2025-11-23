Sport

Tennis: Italia nella storia, la Coppa Davis è azzurra per la quarta volta

Di

Nov 23, 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia vince la quarta Coppa Davis della sua storia, la terza consecutiva. Sul cemento indoor di Bologna è Flavio Cobolli a regalare la prima Insalatiera in casa agli azzurri, che si impongono in finale sulla Spagna col punteggio di 2-0. Dopo il successo di Matteo Berrettini per 6-3 6-4 su Pablo Carreno-Busta nel primo singolare, Cobolli chiude la contesa battendo Jaume Munar per 1-6 7-6(5) 7-5. L’Italia diventa così la prima nazione a trionfare per tre anni di fila dal 1971, dopo l’eliminazione del Challenge Round, ovvero la regola per cui i campioni in carica giocavano solo la finale l’anno successivo.
“Questo era il mio sogno, siamo una squadra molto unita. Sono fiero di tutti noi e di questa squadra fa parte anche questo pubblico fantastico. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita” le parole di Cobolli dopo la vittoria contro Munar che ha regalato la Coppa Davis all’Italia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria ha perso in casa 3-0 contro Mondovì

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen perde ancora, la vittoria della Ternana è più netta dell’1-0

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Pulisic e Maignan eroi, il Milan vince il derby 1-0 e vola al 2° posto

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria ha perso in casa 3-0 contro Mondovì

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Moda

Arredamento d’interni, il ritorno dei letti in ferro

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen perde ancora, la vittoria della Ternana è più netta dell’1-0

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Giornata degli Alberi’, SOS aree verdi nelle città: sono appena il 3% del territorio urbano

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone