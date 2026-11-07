Serie A: il Cagliari batte 1-0 il Frosinone, decide una rete di Adopo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive nel giorno dell’anniversario della nascita di Gigi Riva. I ragazzi di Fabio Pisacane superano 1-0 il Frosinone nel match della Unipol Domus, valevole per l’undicesima giornata di Serie A: decisivo un gol di Michel Adopo. Archiviata un’iniziale fase di studio, Trepy, alla prima presenza da titolare in campionato dopo l’incidente della scorsa estate, tenta una conclusione al 14′, che viene bloccata in due tempi da Palmisani. I padroni di casa attaccano con maggiore convinzione, arrivando al tiro anche con Maldini e Mendy, che vengono murati dalla retroguardia avversaria. La squadra giallazzurra risponde al 23′ con una conclusione di Birligea, chiamato a sostituire l’infortunato Raimondo, che però non centra lo specchio della porta. La gara di Trepy dura soltanto 28′, poichè l’attaccante viene fermato da un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo a Sugamele. Intorno alla mezz’ora sale in cattedra Calò, che calcia due volte verso la porta, ma Caprile è attento e sventa la minaccia in entrambe le situazioni. Il Cagliari al 38′ torna ad affacciarsi nella metà campo avversaria e passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Michel Adopo: il centrocampista riceve palla da Mendy e lascia partire un potente destro sotto la traversa, che non lascia scampo a Palmisani. Al termine dei 2′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa il Cagliari prova a riprendere da dove aveva lasciato, rendendosi subito pericoloso con un tiro di Mendy, neutralizzato da Palmisani. Al 55′ il Frosinone va molto vicino al pareggio con il solito Calò, che si vede negare il gol da un grande intervento di Caprile. Il centrocampista giallazzurro è l’uomo più pericoloso dei suoi e lo dimostra anche al 63′ con un insidioso calcio di punizione, deviato in corner dalla barriera. I ragazzi di Massimiliano Alvini aumentano il forcing e si ritagliano una clamorosa doppia occasione al 75′: prima Cichella centra un’incredibile traversa e poi Birligea viene arginato da un altro miracolo di Caprile. All’80’ ci prova ancora Birligea da posizione defilata, ma trova l’opposizione di Kofler. Nonostante un assedio nel finale da parte dei ciociari, la compagine sarda riesce a difendere un preziosissimo 1-0, che le consente di tornare al successo dopo un mese e mezzo; terzo ko stagionale per i giallazzurri. In virtù di questo risultato il Cagliari si porta a 16 punti in classifica, mentre il Frosinone rimane a quota 20. Dopo la sosta i sardi saranno impegnati nella trasferta del Sinigaglia contro il Como del 21 novembre; i ciociari, invece, il 22 novembre affronteranno il Milan al Meazza.

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