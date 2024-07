Atletica, il pesista Fabbri: “Grande stagione, manca la punta”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ stata una bellissima stagione, ma tutte le gare sono state in funzione di quella di sabato, arrivare in condizione ideale tecnica e fisica. È andato tutto giusto, manca la punta, speriamo di trovarla a Parigi. Siamo qua per fare bene”. Lo ha detto Leonardo Fabbri, 27enne fiorentino in forza all’Aeronautica, in conferenza stampa a Casa Italia in vista dei Giochi di Parigi dove farà il suo esordio nelle qualificazioni del peso il 2 agosto. Argento mondiale a Budapest un anno fa e oro europeo a Roma il mese scorso, Fabbri si presenta fresco della vittoria alla Diamond League a Londra dove per la prima volta in carriera ha sconfitto il supercampione Ryan Crouser, primatista mondiale e doppio oro sia olimpico che iridato. “I suoi complimenti? E’ una leggenda dello sport, è come Michael Jordan, la vittoria di Londra mi ha dato tanta fiducia ma sabato sera sarà una gara completamente diversa”.

gm/eb/mrv

