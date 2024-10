Il ministro Abodi: “Regioni e Governo uniti per lo sport”

BARI (ITALPRESS) – “Lo sport è materia concorrente con la riforma del Titolo V e noi puntiamo molto sul fatto che i 2 livelli, cioè il governo nazionale e il governo delle Regioni, concorrano al raggiungimento dell’obiettivo della diffusione dello sport, che non è soltanto vittoria di medaglie ma pratica diffusa, lo sport per tutti e di tutti”. Lo ha affermato questa sera a Bari il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome e della firma del protocollo per il Giro delle Regioni di ciclismo. xa2/sat

