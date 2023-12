La Juventus Next Gen cerca il riscatto, ma la matricola Pineto è la sorpresa del campionato

In campo oggi alle 16,15 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Una neopromossa per ripartire. Dopo un periodo negativo sul fronte dei risultati (4 perse nelle ultime 5 in campionato, eliminazione in Coppa) la baby-Juve prova a rialzare la testa, ma l’avversario di turno è tutt’altro che morbido. Il Pineto, squadra di un paese di 15.000 anime in provincia di Teramo, è neopromosso in C (prima volta, vinti girone F e Coppa serie D) ed è la vera sorpresa del torneo fin qui.

Il 6° posto in classifica dice molto, ma non tutto, di una squadra che segna poco e subisce ancora meno (5^ difesa).

Per Brambilla, che ha recuperato Stramaccioni e Iocolano, l’arduo compito di ritrovare la vittoria.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È quartultima con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 9 perse, gol 13-18), con 1 gara in meno . In campionato arriva dallo 0-1 del recupero di Lucca. Nelle ultime 5 ha perso 4 volte e segnato 1 solo gol . Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2 . Migliori marcatori Guerra, Cerri (3).

PINETO – È 6° in classifica con 25 punti (6 vinte, 7 pari, 3 perse, gol 16-12). In campionato è in serie positiva da 8 turni (3 vinte, 5 pari); l'ultima sconfitta è del 2 novembre. Il tecnico Daniele Amaolo (62), artefice della promozione, utilizza il 3-5-2, ma qualche volta usa il trequartista. Miglior marcatore Volpicelli (7).

Precedenti

Nessuno. Il Pineto gioca per la prima volta quest’anno nei professionisti.

Giudici di gara

Arbitro: Gioele Iacobellis (PI)

Assistenti: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto) – Tommaso Mambelli (Cesena)

4° ufficiale: Mattia Maresca (NA)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2, entrambi con la Juve: Pro Sesto-JU23 2-3 (d.t.s.,Coppa Italia), Giana-JU23 2-0. Il sig. Iacobellis, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato il Pineto.