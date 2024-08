Sanità, Confalone: “La spesa in prevenzione non è un costo ma un investimento”

RIMINI (ITALPRESS) – “Le sfide che il sistema sanitario deve affrontare sono molto complesse: le aziende farmaceutiche devono lavorare, insieme agli altri attori, per rendere l’intero sistema più efficiente. L’investimento adeguato in prevenzione è, forse, di tutti i tipi di spesa sanitario, quello che può garantire un risultato di lungo periodo, una sostenibilità del sistema nel suo complesso. Va incentivata la spesa in prevenzione”. Così all’Italpress Valentino Confalone, amministratore delegato Novartis Italia, intervenendo al Meeting di Rimini.

