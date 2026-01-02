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Venezia, Clooney “Usa guidati da persone incapaci”

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Set 2, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “Non è facile vivere in un Paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo a una situazione di maggiore normalità”. Lo ha detto al Lido George Clooney, che stasera riceverà il Leone d’Oro alla Carriera, in occasione della serata inaugurale dell’83^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)

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