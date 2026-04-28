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Unipa, Midiri “L’incontro con Pif funge da veicolo per coniugare arte e società”

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Apr 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’incontro con PIF si colloca in un programma realizzato per gli studenti, ma che funge anche da veicolo per coniugare arte e società”. Così Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, intervenuto a margine dell’incontro tra gli studenti e il regista palermitano PIF dal titolo “La Sicilia tra memoria, ironia e impegno politico”. “Invitiamo testimonial capaci di unire intrattenimento e impegno civile. Tutti personaggi che vivono e raccontano in un certo modo la realtà di Palermo. Per gli studenti – evidenzia Midiri – è importante confrontarsi con un approccio che abbia altre voci. Il nostro obiettivo è dunque quello di far interagire i ragazzi con artisti locali che hanno avuto successo in chiave nazionale, con un’interazione che punta a farli crescere dando loro uno spaccato della società importante”. xi6/vbo/mca2

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