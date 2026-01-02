IN EVIDENZA

Tragedia Crans-Montana, Bertolaso “Altri 4 feriti in arrivo al Niguarda”

Gen 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Oggi dovremmo riuscire a trasferire qui al nostro ospedale quattro dei giovani che sono ancora feriti e che sono ricoverati negli ospedali svizzeri. Il primo dovrebbe essere in arrivo in questa mattina, è un ragazzo di 15 anni che arriva dall’ospedale di Berna. L’elicottero è già praticamente là. Abbiamo problemi di meteo perché c’è nebbia e quindi l’attraversamento delle Alpi è un po’ problematico, per cui quando le condizioni meteo lo permetteranno, sicuramente lui arriverà qui, spero entro la mattinata. Dopodiché arriveranno nel pomeriggio, sempre se le condizioni meteorologiche ce lo permetteranno, altri tre giovani: due si trovano nell’ospedale di Losanna e sono già stati visti dal nostro team questa notte; un’altro viene dall’ospedale di Ginevra. Quindi dovremmo riuscire ad avere entro questa sera 7 dei nostri ragazzi feriti qui ricoverati al Niguarda”. Lo ha detto l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso nel corso del punto stampa di aggiornamento sui feriti nella tragedia di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

