Tg Sport – 20/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tennis, Musetti e Cobolli volano ai quarti a Cincinnati
– Formula 1, Verstappen e Red Bull ancora insieme fino al 2030
– Milan, l’agente Mendes propone Ruben Dias per la difesa
– Juventus, spuntano le idee Retegui e Kessié per il mercato
– Inter, accordo totale col Liverpool per Curtis Jones
– Lazio, in arrivo Sutalo ma salta l’ingaggio di Dieng
– Ecco Aroya, il villaggio galleggiante dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
azn
– Tennis, Musetti e Cobolli volano ai quarti a Cincinnati
– Formula 1, Verstappen e Red Bull ancora insieme fino al 2030
– Milan, l’agente Mendes propone Ruben Dias per la difesa
– Juventus, spuntano le idee Retegui e Kessié per il mercato
– Inter, accordo totale col Liverpool per Curtis Jones
– Lazio, in arrivo Sutalo ma salta l’ingaggio di Dieng
– Ecco Aroya, il villaggio galleggiante dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
azn