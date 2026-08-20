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Tg Sport – 20/8/2026

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Ago 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tennis, Musetti e Cobolli volano ai quarti a Cincinnati
– Formula 1, Verstappen e Red Bull ancora insieme fino al 2030
– Milan, l’agente Mendes propone Ruben Dias per la difesa
– Juventus, spuntano le idee Retegui e Kessié per il mercato
– Inter, accordo totale col Liverpool per Curtis Jones
– Lazio, in arrivo Sutalo ma salta l’ingaggio di Dieng
– Ecco Aroya, il villaggio galleggiante dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026
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